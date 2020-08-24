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Генеральный секретарь Совета Европы выражает соболезнования населению и правительству Грузии


24.08.2020   21:34


Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич откликнулась на трагическую аварию, произошедшую на дороге Шатили.

Генеральный секретарь Совета Европы выражает соболезнования народу и правительству Грузии.

«Я потрясена и опечалена автомобильной аварией, произошедшей вчера в Грузии. Наши мысли с жертвами и их семьями. Я выражаю свои глубочайшие соболезнования народу и правительству Грузии», — говорится в заявлении генерального секретаря Совета Европы.

В результате дорожно-транспортного происшествия на дороге Шатили погибли 17 человек, трое пострадали. Раненых доставили в Первую университетскую клинику. По информации врачей, состояние пострадавших крайне тяжелое. По решению правительства, 25 августа объявлено днем траура в Грузии.

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