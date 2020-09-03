

Первый вице-спикер парламента Грузии расценивает как угрозу заявление российского депутата

03.09.2020 15:43





Первый вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский расценивает как угрозу заявление зампреда комитета Госдумы РФ по обороне Юрия Швыткина о том, что отравляющее вещество «Новичок» изготавливается в Грузии и США.



Как заявляет Вольский, ожидаемо, что в предвыборный период в отношении Грузии подобные выпады усилятся.



«Россия, тем более на высоком экспортном уровне, точно знает, что ничего подобного в лаборатории Лугара не происходит. Это явно политический демарш, и я бы сказал, угроза. Нам следует ожидать, что в предвыборный период и это направление, этот тренд, так же, как и бордеризация, похищения людей, еще более обостриться», - отметил Волський.



Для справки, зампред комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин заявил РИА Новости, что Россия не занимается изготовлением химических веществ из группы "Новичок", а подобные лаборатории имеются на территории Грузии и США.



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