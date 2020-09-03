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Генассамблея ООН поддержала резолюцию по грузинским беженцам
03.09.2020 22:53
Генеральная Ассамблея ООН на 74-й сессии приняла инициированную Грузией и 54 странами резолюцию о статусе внутренне перемещенных лиц и беженцев из Абхазии и Цхинвальского региона / Южной Осетии. По данным МИД Грузии, в этом году наряду с количеством соавторов документа выросло и число стран, поддержавших его – 84.
Против выступили: Россия, Беларусь, Бурунди, Куба, Северная Корея, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Судан, Сирия, Вьетнам и Зимбабве.
«Как и в прошлом году, государствам-членам ООН была предоставлена возможность стать соавторами резолюции и, таким образом, еще активнее участвовать в международных усилиях по разрешению тяжелой гуманитарной ситуации, созданной российской агрессией и оккупацией. В результате 54 страны из разных регионов мира пополнили ряды соавторов резолюции, что больше, чем в прошлом году. Этот факт свидетельствует о том, что указанная резолюция является уже глобальной инициативой».
Принятый документ осуждает насильственные демографические изменения в оккупированных регионах Грузии, подтверждает право ВПЛ на возвращение в свои дома достойным и безопасным образом, вне зависимости от их этнической принадлежности, и подчеркивает необходимость уважать и защищать их права собственности.
«Помимо гуманитарного контекста, резолюция имеет практическую нагрузку, поскольку поручает генсеку ООН подготовить годовой отчет о положении ВПЛ в Грузии и о выполнении резолюции. Это особенно важно в свете тяжелой ситуации с правами человека на оккупированных территориях Грузии и отсутствия международных механизмов мониторинга, что является еще одним препятствием на пути безопасного и достойного возвращения ВПЛ и беженцев».
Резолюция также призывает участников Женевских переговоров активизировать свои усилия по улучшению ситуации с безопасностью и правами человека в оккупированных регионах. Это, в свою очередь, будет способствовать возвращению вынужденных переселенцев в свои дома, считают авторы.
МИД Грузии благодарит государства, поддержавшие документ и ставшие соавторами инициативы. «Этим решением каждая страна подтвердила свою поддержку права на возвращение внутренне перемещенных лиц и беженцев в свои дома и выразила свою поддержку каждому из них», — говорится в заявлении министерства.
Глава внешнеполитического ведомства Давид Залкалиани отметил, что в процессе подготовки резолюции возникли технические сложности, связанные с пандемией коронавируса. Тем не менее, Тбилиси удалось мобилизовать международную поддержку. Глава МИД назвал принятие документа «большим успехом грузинской дипломатии».
В свою очередь премьер-министр Георгий Гахария заявил, что поддержка резолюции указывает на то, что Грузия пользуется глобальной правовой поддержкой в вопросе восстановления ее территориальной целостности.
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