

Залкалиани: Тесное сотрудничество с партнерами еще больше приближают нас к членству в НАТО

07.09.2020 11:25





Современные, совместимые с НАТО силы обороны и тесное сотрудничество с партнерами еще больше приближают нас к членству в НАТО и обеспечивают укрепление безопасности в Грузии и в Черноморском регионе, — об этом в социальной сети пишет министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.



«С особой радостью и гордостью я приветствую начало многонациональных учений «Достойный партнер 2020» в Грузии, которые наша страна принимает уже в пятый раз. Основная цель учений этого года — повысить готовность и совместимость между Грузией, США и странами-членами и партнерами НАТО, а также укрепить стабильность и безопасность в Черноморском регионе.



Я хотел бы выразить особую благодарность нашему главному стратегическому партнеру, Соединенным Штатам Америки, за укрепление обороноспособности Грузии, дальнейшее повышение нашей совместимости со стандартами США и НАТО, а также за нашу решительную поддержку устойчивости наших сил обороны и государственных институтов. Мы приветствуем участие военнослужащих стран-членов НАТО — Великобритании, Франции и Польши.



Несмотря на глобальную пандемию, проведение этих учений в этом году с максимальным соблюдением мер безопасности подтверждает поддержку США и НАТО дальнейшего углубления нашего партнерства и евроатлантической интеграции Грузии.



В тесном сотрудничестве с США и НАТО Грузия на протяжении многих лет вносит достойный вклад в укрепление глобального мира и безопасности. Наша страна привержена общепризнанным международным принципам и обязательствам и вместе со странами-партнерами будет и впредь играть активную роль в обеспечении региональной и общей евроатлантической безопасности.



На фоне существующих вызовов и гибридных угроз обучение в этом году особенно важно для укрепления региональной стабильности и безопасности. Я верю, что именно современные, совместимые с НАТО силы обороны и тесное сотрудничество с партнерами еще больше приближают нас к членству в НАТО и обеспечивают укрепление безопасности в Грузии и в Черноморском регионе», — пишет Давид Залкалиани в Facebook.



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