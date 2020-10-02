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Миллиардер Иванишвили: «Бедность преодолеть невозможно»
02.10.2020 13:56
«Бедность преодолеть невозможно, мы соглашаемся насчет этого со всеми оппонентами», — заявляет Бидзина Иванишвили — миллиардер, председатель правящей партии «Грузинская мечта» и бывший премьер-министр Грузии.
Эти слова миллиардер произнес на презентации предвыборной программы его партии. В своей речи он в основном критиковал период правления «Единого национального движения» (ЕНД) бывшего президента Михеила Саакашвили и рассказывал об успехах своей партии.
«Прогресс во всех сферах виден настолько, что они уже и не могут смотреть на цифры», — высказался он насчет предшественников и обвинил их в «моральном терроре» граждан Грузии. Под террором он подразумевал критику своей партии в разных аспектах.
«Бедность преодолеть невозможно, мы соглашаемся насчет этого со всеми оппонентами. Это объективная реальность, которую мы признаем. Однако, мы не можем принять обвинение, будто бедность — заслуга «Грузинской мечты». Это — наследие, которое нам досталось. «Национальное движение» смогло сократить бедность лишь на четыре процента. Мы уже восемь лет боремся с бедностью и вывели из нищеты 400,000 человек. Осталось 700,000″, — заключил миллиардер Иванишвили.
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