

В Грузии меняют протокол о регулярном тестировании на коронавирус

02.10.2020 14:58

Новости-Грузия



В Грузии пересмотрят список риск-групп, в которых регулярно проводится тестирование на коронавирус. Об этом сегодня на брифинге заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.



На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в стране планируется расширить тестирование среди медработников. По словам Гамкрелидзе, сейчас регулярно обследуются на COVID-19 сотрудники ковид-клиник, а также медперсонал в отделениях интенсивной терапии и реанимациях.



«Целесообразно эту сферу расширить еще больше. Мы над этим работаем и, возможно, соответствующие изменения будут внесены в постановление правительства», — сказал Гамкрелидзе.



Одновременно глава NCDC допустил приостановку тестирования среди сотрудников МВД Грузии и водителей общественного транспорта. По его словам, число случаев заражения в этих группах минимально.



«Мы тестируем большое количество уважаемых нами полицейских, и у нас почти нулевой уровень выявления. Возможно, осенью на какое-то время мы прекратим это и заменим на высокий риск, нашими коллегами, медиками. Также у нас практически не было ни одного случая среди водителей гражданского транспорта. Мы думаем об этом, но решение пока не принято», — сказал Гамкрелидзе.



Согласно данным NCDC, по состоянию на 2 октября число проведенных ПЦР-тестов в Грузии составило 656,7 тысячи. Статистика не учитывает быстрые тесты на коронавирус.



Первый случай коронавируса был зафиксирован в Грузии 26 февраля. С того времени в стране COVID-19 подтвердился у 7 093 человек. Из них выздоровели 3 714 пациентов, скончались 46.



Первая волна инфицирования пришлась на март-апрель, о второй волне эпидемиологи объявили в начале сентября.



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