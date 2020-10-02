

Президент Грузии пожелала скорейшего выздоровления американскому коллеге и его супруге

02.10.2020 15:50





Президент Грузии Саломе Зурабишвили пожелала скорейшего выздоровления президенту США Дональду Трампу и его супруге, Меланье Трамп. Об этом Зурабишвили написала в социальной сети Twitter. Ранее Трамп сообщил, что он и Меланья заразились коронавирусом.



«Поправляйтесь, господин президент! Это действительно трудное время, но мы должны преодолеть его на основе солидарности. Надеюсь на скорейшее выздоровление вас и первой леди», — пишет Зурабишвили.



Предполагаемый источник заражения Трампа – его помощница Хоуп Хикс, у которой ранее подтвердилось заражение коронавирусом. Она сопровождала Трампа в поездке в Кливленд на дебаты с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом и в Миннесоту на встречу с избирателями.



На прошлой неделе Трамп на генассамблее ООН выступил с обвинениями в адрес Китая в сокрытии информации о вспышке новой коронавирусной инфекции в конце прошлого года от международного сообщества. По словам Трампа, Китай необходимо привлечь к ответственности из-за того, что он не принял достаточных мер по локализации эпидемии.



В сентябре Трамп заявил, что массовая вакцинация населения от коронавируса в США стартует в октябре, а к концу 2020 года будет готово 100 миллионов доз вакцины.





Ранее Трамп предложил изучить возможность введения дезинфицирующих средств внутрь как один из методов лечения коронавируса. Президент также предложил подумать об использовании для лечения ультрафиолетового излучения, но оно опасно для кожи. Производители средств бытовой химии призвали ни в коем случае не употреблять их продукты внутрь.



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