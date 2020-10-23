

Гамкрелидзе: Каждый должен знать своего семейного врача

23.10.2020 15:21





Каждый должен знать своего семейного врача и номер его телефона, — такой новый лозунг предлгает жителям Грузии глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе. Об этом он заявил после заседания Координационного межведомственного совета.



Еще один слоган — в Тбилиси, Батуми и Кутаиси, помимо закрытых пространств, необходимо носить маску и на открытых пространствах, потому что инфекция интенсивно распространяется в этих трех регионах, — подчеркнул главный эпидемиолог.



«Когда у человека появляются симптомы, вместо того, чтобы искать место для прохождения теста, он должен обратиться к своему семейному врачу и следовать его рекомендациям», пояснил главный эпидемиолог.



«Наша цель состоит в том, чтобы приблизительно из 14 тысяч активных случаев на стационарное лечение переходили от 15 до 25% зараженных, а остальные должны находится дома или в ковид-гостиницах, поскольку большинство случаев протекает бессимптомно или в легкой форме», пояснил Гамкрелидзе.



«Поэтому я хочу обратиться к населению с таким лозунгом: сегодня каждый человек должен знать, кто его семейный врач и его номер телефона. Когда появляются симптомы, нет необходимости искать, где сдавать тест, куда и как идти. Надо быстро звонить семейному врачу и действовать по его или ее указанию. Есть и другая возможность — позвоните по номеру «112», и вас направят к семейному врачу.



Поскольку основное бремя борьбы с этим заболеванием в современных условиях ложится на сектор первичного здравоохранения, каждый человек должен знать, кто его семейный врач», отметил эпидемиолог.





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