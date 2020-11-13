

Саакашвили: Сейчас нам нужно довести дело до конца

13.11.2020 17:31





«Я положительно оцениваю переговорный процесс, потому что во время «революции роз» мы регулярно встречались с тогдашним государственным министром, премьер-министром Джорбенадзе в резиденции посла США и предъявляли требования, но он ничего не делал, параллельно, мы усиливали давление с улицы, что в итоге сыграло решающую роль», — заявил бывший президент Грузии, председатель исполнительного комитета по реформам Украины Михеил Саакашвили.



«Переговоры — это хорошо. Сейчас правительство пытается имитировать процесс, как будто оно на что-то идет, это тоже признак слабости и проявление того, что они рушатся. Иностранцы тоже начали менять тон, потому что увидели, что ни один из юридических механизмов, который мы использовали, ничего не принес, потому что не существует суда, не существует честного процесса избирательной комиссии, есть только один человек, Иванишвили, который все решает. В этих условиях, сейчас, когда есть люди, зажатые в углу, ослабленные, имеет решающее значение, чтобы завтра на акции было много людей. Очень важно, чтобы мы также передали послание Помпео.



Перед «революцией роз» приезжал Бейкер, теперь нужно передать послание Помпео, с которым приедет очень много журналистов. Я общался со многими иностранными журналистами, даю по несколько интервью в день. Если мы будем хорошо организованы завтра и во время приезда госсекретаря, в международных СМИ произойдет настоящий взрыв этой темы, это значительно усилит эффект нашей победы», — заявил Михеил Саакашвили.



Саакашвили также говорил о запланированной на субботу акции, и отметил, что на протесте важно присутствие множества людей.



«Друзья, я понимаю, что есть много проблем, я понимаю, холодно, коронавирус, но радует то, что появилась вакцина. Если правительство не изменится, то доставка этой вакцины в Грузию займет много времени. Если будет нормальное правительство, она будет доступна в Грузии в тот же или на следующий день после выпуска вакцины. Вы знаете, я ничего не говорю зря. Сейчас нам нужно завершить это дело. Оппозиция сплочена как никогда. Грузинский народ сплочен, настало время еще более активных действий для окончательной победы. Я очень надеюсь на вас завтра и в последующие дни. Мы все боремся до конца, за нашу победу, за победу грузинского народа. В противном случае, друзья, мы потеряем страну, потеряем жизни, потеряем молодость, потеряем перспективу и будущее, мы потеряем все. Мы не должны ничего терять, наоборот, грузинский народ должен все вернуть», — сказал Михеил Саакашвили.



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