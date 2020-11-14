

Политика 13.11.2020 / 22:36 ა ა ЦИК не удовлетворил ни одну из жалоб оппозиции

14.11.2020 12:11





Заседание Центральной избирательной комиссии завершено. На сегодняшнем заседании был обсужден 21 вопрос, в том числе, внесенные оппозиционными партиями жалобы на итоговые протоколы, принятые окружными избирательными комиссиями. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) не удовлетворила ни одну из жалоб оппозиции.



Представители оппозиции считают, что Центризбирком принял решение заранее и обсуждение протоколов носило лишь формальный характер.



Напомним, заседание ЦИК сегодня проходило на фоне шума. Словесное противостояние произошло между председателем ЦИК Тамар Жвания и одним из лидеров «Европейской Грузии» Хатуной Гогоришвили. После этого Тамар Жвания подняла вопрос об удалении Хатуны Гогоришвили с заседания.



Среди обсуждаемых ЦИК вопросов были: подведение итогов голосования на избирательных участках, созданных в другом государстве к парламентским выборам в Грузии 31 октября 2020 года; подведение итогов результатов выборов в парламент Грузии 31 октября 2020 г, проведенных по пропорциональной избирательной системе; подведение итогов первого тура парламентских выборов 31 октября 2020 года, прошедшего по мажоритарной избирательной системе.



ЦИК также рассмотрел жалобы, внесенные следующими субъектами: политическое объединение «Европейская Грузия- Движение за Грузию», политическое объединение «Нино Бурджанадзе - Единая Грузия - Демократическое движение», избирательный блок «Единое национальное движение - Объединенная оппозиция Сила в единстве», политическое объединение «Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили - Альянс патриотов Грузии», политическое объединение «За справедливость», избирательный блок «Георгий Вашадзе – Стратегия Агмашенебели». Среди них была и жалоба Ассоциации молодых юристов Грузии.



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