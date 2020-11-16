

В Беларуси правоохранители задержали более 1100 человек

16.11.2020 10:49





В Беларуси в воскресенье во время протестного марша памяти активиста Романа Бондаренко правоохранители задержали более 1100 человек. Об этом сообщает правозащитный центр “Вясна”, передает УНН.



По данным правозащитников, в настоящее время в списке задержанных во время протестов в Беларуси в воскресенье 1127 человек, больше всего задержаний — в Минске. Протестующих также задерживали в Новогрудке, Бобруйске, Витебске, Гомеле и Светлогорске. Людей разгоняли дубинками и забирали у переполненные автозаки.



По данным белорусских СМИ, в отношении некоторых задержанных возбуждают уголовные дела по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и связанных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти).



Для справки, в Беларуси протестные акции не прекращаются после состоявшихся 9 августа президентских выборов. Часть населения и оппозиция не признают официальных результатов выборов и требуют отставки Александра Лукашенко.



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