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Пашинян: Я не собираюсь уходить в отставку
16.11.2020 23:14
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не собирается уходить в отставку. Комментируя требование оппозиции о его отставке, он отметил, что в его повестку входит лишь обеспечение безопасности и стабильности в стране, передает РИА Новости
"В мою повестку входит лишь обеспечение стабильности и безопасности Армении. Другого вопроса в моей повестке нет", - сказал Пашинян.
Напомним, лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
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