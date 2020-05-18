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В Марнеули отменен карантин и муниципалитет открыт
18.05.2020 10:24
С сегодняшнего дня в Марнеули упразднена карантинная зона. Соответственно, жители муниципалитета могут без ограничений пользоваться возможностью перемещаться так же, как и в тех регионах, где ограничения не действуют.
Для справки, Марнеульский муниципалитет был объявлено строгой карантинной зоной 23 марта.
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