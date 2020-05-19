

Рестораны в Грузии будут работать по новой системе

19.05.2020 14:39





Предварительные правила работы ресторанов для обеспечения эпидемиологической безопасности опубликовала 18 мая Гастрономическая ассоциация Грузии на своей странице в Facebook.



По новым правилам столы нужно размещать в залах не ближе двух метров друг к другу. За ними должно находиться не более шести человек, если это не члены одной семьи. Между гостями ресторана за столом должна быть дистанция не менее одного метра. При невозможности соблюдения дистанции допускается использование перегородок.



Ожидается, что потребуется проводить дистанционный замер температуры посетителей. Для них также потребуется обеспечить средства дезинфекции для рук.



Напомним, с марта в Грузии в рамках профилактики распространения коронавируса запрещена работа объектов общественного питания, за исключением услуг по доставке еды на дом или продаж через окно раздачи для водителей автомобилей. Планируется, что принимать посетителей в кафе и ресторанах можно будет в июне.



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