Давление на заключенного Георгия Давитадзе продолжается — адвокат

По заявлению адвоката Марики Аревадзе, в 6-м пенитенциарном учреждении в Рустави продолжается давление на осуждённого Георгия Давитадзе.

Как пишет правозащитница в социальной сети, во время разговора с ней Георгий Давитадзе в разговоре с ней сообщил, что двое конвоиров оскорбили его через окно. Кроме того, у него изъяли телевизор.

«Я только что покинула 6-е пенитенциарное учреждение.

Давление на Георгия Давитадзе продолжается, в отношении него имеют место провокационные действия.

Как рассказал мне Георгий, когда он находился в камере, двое конвоиров выругались в его адрес через окно. На это оскорбление Георгий отреагировал, ответив словесно. У него изъяли телевизор (как видно, не хотят, чтобы он видел поддержку народа).

При выходе я случайно увидела представителя Народного защитника, передала ему информацию и потребовала, чтобы Георгия посетили сегодня же», - пишет Аревадзе.