Пять грузинских анимационных фильмов были показаны на международном фестивале в Варшаве

На 3-м Международном фестивале анимационных фильмов, организованном Национальным аудиовизуальным институтом Польши (FINA) в Варшаве, были показаны пять грузинских анимационных фильмов, хранящихся в Национальном архиве Грузии.

Специальная секция под названием «Грузинские анимационные фильмы для детей» проходила в Kino Iluzjon в рамках мероприятия, посвященного 60-летию Краковской студии анимационных фильмов.

В программу вошли: «Три соседа» (1966), режиссер Вахтанг Бахтадзе; «Браконьеры в беде» (1974), режиссер Гоги Касрадзе; «Курша становится самоуверенной» (1984), режиссер Габриэль Лаврелашвили; «Улитка» (1986), режиссер Вахтанг Бахтадзе; и «Заветная мечта» (1989), режиссер Константин Мацаберидзе.

Фильмы были оцифрованы и отреставрированы Национальным архивом Грузии с оригинальных 35-мм кинопленок. Фильмы демонстрировались на грузинском языке с польскими субтитрами.

В ходе мероприятия Георгий Какабадзе, директор Центрального архива аудиовизуальных документов Национального архива Грузии, встретился с представителями FINA Джоанной Погоржельской и Михалом Мрозом для обсуждения потенциального будущего сотрудничества.

Национальный архив Грузии также сообщил, что его отреставрированный в цифровом виде документальный фильм «Десять минут утром» будет показан в кинотеатре «Илузжон» во время фестиваля немого кино FINA с 4 по 8 ноября 2026 года.