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Последние выздоровевшие пациенты покинули Батумскую клинику «Медальфа»
23.05.2020 21:46
Последние два выздоровевших пациента покинули клинику «Медальфа» в Батуми под аплодисменты медицинского персонала больницы.
Оба зараженных поступили в клинику из карантина, у них была история путешествий за границей.
«Я пересек границу 22 апреля, 26 апреля меня поместили в клинику. У меня была только температура. Меня проверили на легкие и обнаружили пневмонию. Лечение продлилось 27 дней. Слава Богу, все закончилось хорошо. Я возвращаюсь на карантин, а затем вернусь к своей семье в Зестафони», — сказал один из выздоровевших пациентов.
Первый случай коронавируса был зарегистрирован в Аджарии 14 марта. В общей сложности в регионе от коронавируса излечились 70 инфицированных, двое умерли. В регионе больше нет инфицированных людей, тем самым Аджария сегодня восстановила статус «зеленой зоны».
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