

Имнадзе: Бытовые кондиционеры в офисах, банках, магазинах и закрытых пространствах содержат большой риск

28.05.2020 19:38





По словам заместителя руководителя Национального центра по контролю заболеваний Пааты Имнадзе, использование бытовых кондиционеров в офисах, банках, магазинах и в закрытых помещениях связано с высоким риском.



Как заявил Паата Имнадзе, если кондиционер не забирает воздух с улицы, их использование не будет разрешено.



«Бытовые кондиционеры, которые обычно используются у нас, циркулируют воздух внутри помещения. К сожалению, их использование, по всем доступным данным, сопряжено с высоким риском. Если кондиционер не подает воздух снаружи, его использование опасно. Я знаю, что летом будет жарко, нам будет трудно, мы к этому привыкли, но их использование пока не будет разрешено», — сказал Имнадзе.





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