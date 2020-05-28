|
|
|
Имнадзе: Бытовые кондиционеры в офисах, банках, магазинах и закрытых пространствах содержат большой риск
28.05.2020 19:38
По словам заместителя руководителя Национального центра по контролю заболеваний Пааты Имнадзе, использование бытовых кондиционеров в офисах, банках, магазинах и в закрытых помещениях связано с высоким риском.
Как заявил Паата Имнадзе, если кондиционер не забирает воздух с улицы, их использование не будет разрешено.
«Бытовые кондиционеры, которые обычно используются у нас, циркулируют воздух внутри помещения. К сожалению, их использование, по всем доступным данным, сопряжено с высоким риском. Если кондиционер не подает воздух снаружи, его использование опасно. Я знаю, что летом будет жарко, нам будет трудно, мы к этому привыкли, но их использование пока не будет разрешено», — сказал Имнадзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна