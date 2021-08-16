

Оставшиеся в Кабуле граждане Грузии не успели на украинский самолет

16.08.2021 15:06





Оставшиеся в Афганистане граждане Грузии не смогли покинуть страну, заявил 16 августа замглавы МИД Грузии Александре Хвтисиашвили.



По его словам, граждане Грузии, которые находятся на базе в двух километрах от аэропорта, не успели на украинский самолет, который должен был их эвакуировать.



Хвтисиашвили сказал, что Грузия отправит для них отдельный самолет. По его словам, ведется работа по получению соответствующих разрешений.



МИД также ведет работу над тем, чтобы граждане Грузии смогли достичь аэропорта с помощью турецкой стороны.



«Турецкая сторона выразила готовность помочь в транспортировке [граждан Грузии] бронированными машинами. Сейчас эта операция выполняется. Надеюсь, в ближайшем будущем они будут доставлены в аэропорт Кабула, где наши партнеры обеспечат их возвращение в Грузию», — сказал замминистра.



По информации Хвтисиашвили, в Кабуле находятся 23 граждан Грузии, все бывшие военные. Шестеро из них работает в частной американской, а 17 — в канадской компаниях.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





