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Грузия в первой тройке стран Европы, где отмечен самый высокий рост цен на топливо
21.07.2021 16:50
Команда аналитиков Picodi.com проследила, как изменились цены на топливо в первой половине 2021 г. относительно прошлого года, и подсчитала, сколько литров бензина могут купить жители Европы и СНГ на среднестатистическую заработную плату.
Первая половина 2021 года отметилась постепенным оживлением экономики и ростом цен на бензин по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Самый значительный скачок цен произошёл в Таджикистане (30,1%), Армении (+22,8%), Грузии (+17,4%) и Украине (+13,7%).
Среди стран Европы и СНГ дешевле всего заправляются в Казахстане – здесь 1 литр бензина обойдётся всего в 0,43 $. На противоположном конце рейтинга с самым дорогим горючим оказалась Финляндия (1,90 $). В России средняя цена топлива в первой половине 2021 года составила 48,35 рублей (0,65 $), что позволило ей занять 3-e место из 26 попавших в рейтинг стран.
В этом году мы снова проверили, сколько литров бензина можно купить на среднюю зарплату в европейских странах.
В этом году лидером становится Германия с 1 786 литрами бензина. Второе и третье место заняли Швеция (1 771 л) и Финляндия (1 589 л).
В странах Южного Кавказа по стоимости топлива и его количеству в средней заработной плате вновь лидирует Азербайджан — здесь на среднюю зарплату можно купить 561 л бензина. На 200 л меньше можно купить в Грузии — 359 литров и 21-е место рейтинга.
Замыкают рейтинг Таджикистан, Армения, Узбекистан и Кыргызстан, где средняя заработная плата равна 167 л, 309 л, 317 л и 355 литрам бензина соответственно.
Из 104 рассмотренных стран мира самая низкая стоимость литра топлива в Алжире (0,34 $/литр), а самая высокая — в Гонконге (2,44 $/литр).
Подиум международного рейтинга соотношения бензина к средней зарплате вновь заняли страны Персидского залива:
Катар — 6 532 литра;
Саудовская Аравия — 5 170 литров;
Кувейт — 5 158 литров.
Жители США на среднюю зарплату могут купить 4 723 литра бензина, Австралии — 4 128 литров, Канады — 2 616 литров, Китая — 955 литров.
Последнее место в рейтинге заняла Куба. На «острове свободы» за среднюю зарплату можно купить лишь 26 литров бензина (на 2 литра меньше, чем в прошлом году). Немного лучший результат показала Замбия (214 литров).
Особого внимания достойна Венесуэла. В стране тяжёлая экономическая ситуация. На государственных АЗС продаётся субсидированный бензин по стоимости 0,002 $ за литр, но максимальный объём покупки в месяц — 120 л на одного жителя. За бензин сверх этого лимита придётся платить по рыночной цене — 0,50 $/литр. Согласно нашим подсчётам, средней зарплаты в этой южноамериканской стране хватит на покупку 230 литров бензина (120 литров по льготной цене и 110 по обычной). По сравнению с 2020 годом этот объём больше на 82 литра.
Индекс бензина — это ежегодный рейтинг соотношения стоимости бензина к средней зарплате, который составляют аналитики Picodi с 2019 года.
В этом исследовании использовались последние данные о средней оплате труда, размещённые на сайтах государственных статистических управлений или соответствующих министерств. Для стран, официальные органы которых не публикуют такие данные, была использована статистика с сайта Numbeo.
Средняя стоимость бензина за первое полугодие 2021 года в 104 странах была взята с сайта globalpetrolprices.com и других локальных источников. Для вычисления количества литров топлива, которое можно купить на месячную зарплату, мы разделили среднюю заработную плату после уплаты налогов на среднюю цену 1 литра бензина. Для конвертации валют использовался средний курс Google Finance за последние 90 дней.
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