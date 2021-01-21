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Генпрокуратура заявила о завершении расследования по делу Давид Гареджи


21.01.2021   15:17


Генеральная прокуратура Грузии завершила расследование в связи с делом Давид Гареджи. Об этом заявил на брифинге прокурор Амиран Гулуашвили.

Как отметил Гулуашвили, теперь дело будет идти в Тбилисском городском суде.

«Генеральная прокуратура Грузии завершила в отношении обвиняемых Ивери Мелашвили и Натальи Ильичевой расследование по факту осуществления действий, направленных на передачу части территории Грузии иностранному государству. Дело будет рассматриваться в Тбилисском городском суде. По уголовному делу произведены сотни следственных и процессуальных действий. В качестве свидетелей опрошены до 100 лиц. В различных государственных ведомствах изъята важная для дела документация, в том числе картографические материалы.

Еще раз отметим, что оригинал топографической карты 1937-1938 годов масштаба 1/200 000 в результате следственных действий был обнаружен в рабочем кабинете Натальи Ильичевой. Примечательно, что указанная карта является государственной собственностью, и вместо рабочего кабинета обвиняемой, должна была храниться, согласно законодательству Грузии, в архиве Национального агентства публичного реестра Минюста Грузии», - заявил Гулуашвили.

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