Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Суд постановил арестовать лидера самой крупной оппозиционной партии ЕНД


17.02.2021   22:27


Тбилисский городской суд изменил меру пресечения в отношении председателя «Единого национального движения» (ЕНД) Ники Мелия с залога на арест. Таким образом, судья Нино Чахнашвили удовлетворила ходатайство Генпрокуратуры.

Ранее лидер крупнейшей оппозиционной партии страны отказался выплатить залог, избранный ему судом в качестве меры пресечения, а парламент, удовлетворив ходатайство прокуратуры, снял с него депутатскую неприкосновенность. После сегодняшнего решения суда Нику Мелия должны арестовать.

Политик сейчас находится в офисе ЕНД. Правозащитники и оппозиционеры говорят, что не позволят его задержать. Мелия провел в партийном офисе и прошедшую ночь.

Ника Мелия, который стал председателем ЕНД в конце прошлого года, обвиняется в организации и руководстве групповым насилием, а также участии в нем – по делу о беспорядках 20 июня 2019 года, также известных как «ночь Гаврилова».

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна