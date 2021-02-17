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Суд постановил арестовать лидера самой крупной оппозиционной партии ЕНД
17.02.2021 22:27
Тбилисский городской суд изменил меру пресечения в отношении председателя «Единого национального движения» (ЕНД) Ники Мелия с залога на арест. Таким образом, судья Нино Чахнашвили удовлетворила ходатайство Генпрокуратуры.
Ранее лидер крупнейшей оппозиционной партии страны отказался выплатить залог, избранный ему судом в качестве меры пресечения, а парламент, удовлетворив ходатайство прокуратуры, снял с него депутатскую неприкосновенность. После сегодняшнего решения суда Нику Мелия должны арестовать.
Политик сейчас находится в офисе ЕНД. Правозащитники и оппозиционеры говорят, что не позволят его задержать. Мелия провел в партийном офисе и прошедшую ночь.
Ника Мелия, который стал председателем ЕНД в конце прошлого года, обвиняется в организации и руководстве групповым насилием, а также участии в нем – по делу о беспорядках 20 июня 2019 года, также известных как «ночь Гаврилова».
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