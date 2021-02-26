

ЕС может запретить экспорт ковид-вакцин за пределы Евросоюза?

26.02.2021 13:30





Президент Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен предупреждает, что Евросоюз запретит импорт вакцин от ковида за пределами блока, если производители не выполнят обязательства перед членами Евросоюза. Об этом сообщает британское издание The Guardian.



Заявлению Фон дер Ляйен предшествовали вопросы о дефиците запасов вакцины в ЕС. Параллельно, лидеры блока пообещали, что ускорят процесс ввоза вакцин.



«Если компании не исполнят свои обязательства и в то же время будут заниматься экспортом, Комиссия может принять решение [о запрете импорта] в рамках многостороннего механизма контроля экспорта», — отметила она.



Президент Еврокомиссии приводит данные, согласно которым из изготовленных для дальнейшего экспорта вакцин 95% приходится на компанию Pfizer, а 5% — на Moderna. По ее словам, эти компании не нарушают соглашения с членами союза и соответственно, для них ограничений не будет.



Однако, ситуация иная в случае с AstraZeneca [власти Грузии анонсировали получение 300,000 доз вакцины этой компании]. Как говорит Фон дер Ляйен, ЕС хочет знать, кто и куда осуществляет экспорт вакцин.



По данным The Guardian, в ЕС вакцину от ковида сделали лишь 8 процентов взрослого населения, в то время как в Британии показатель достиг уже 27 процентов. По некоторым сведениям, большая доля вакцин AstraZeneca, предназначенная для ЕС, была отдана Британии.



Директор компании AstraZeneca Паскаль Сорио в свою очередь отметил, что большинство из изготовленных на территории ЕС вакцин остались там же. Он также пообещал, что компания делает все для увеличения производства.



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