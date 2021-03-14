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Минздрав Грузии: Процесс вакцинации начнется с 15 марта
14.03.2021 16:11
По информации Министерства по делам беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии, на визит для вакцинации от COVID-19 записались 1449 медицинских работников.
По их данным, регистрация медперсонала в электронной системе проходит беспрепятственно. Вакцинации от COVID-19 подлежат все лица, занятые в сфере здравоохранения, - врачи, медсестры, санитары, лаборанты, стоматологи, специалисты общественного здравоохранения, эпидемиологи, административный персонал (менеджер, водитель, регистратор и т. д.).
«Если лицо, занятое в секторе здравоохранения, зарегистрировано работодателем в специальной электронной системе, и в течение последних 120 дней у него не фиксировался статус инфицирования коронавирусом, он / она может зарегистрироваться для вакцинации от COVID-19 в желаемом медицинском учреждении.
На сегодняшний день на визит записались 1449 медицинских работников. Процесс вакцинации начнется в понедельник, 15 марта, в выбранных Минздравом медицинских учреждениях. Вакцинация добровольная!
Портал для регистрации: https://booking.moh.gov.ge/
Инструкция к регистрации: https://fb.watch/4c2mI8hKtj/», - сказано в информации.
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