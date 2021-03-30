

СМИ: Посредники предложили выплатить залог за Мелия и досрочно выпустить Руруа

30.03.2021 22:04





По данным телекомпании «Формула», в представленном на сегодняшней встрече оппозиции и правительства документе не идет речь о назначении внеочередных выборах, однако оно включает вопросы освобождения Георгия Руруа и Ники Мелия, которых оппозиция называет политзаключенными.



В тексте предлагается, что сумму залога в 40 тысяч лари (около 12 тысяч долларов), которую председатель самой крупной оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия отказывается выплачивать приниципально, будет выплачена от имени Евросоюза, после чего задержанный 23 февраля 2021 года оппозиционер выйдет на свободу, отмечает телекомпания.



Что касается совладельца оппозиционной телекомпании «Мтавари» Георгия Руруа, задержанного по обвинению в незаконном хранении оружия, то предполагается, что в ноябре ноябре 2021 года он выйдет на свободу и тюремное заключение ему заменят на условное.



По предварительным данным, эти условия не были приняты ни оппозицией, ни представителями «Грузинской мечты».



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