

Саакашвили: Я намерен голодать до самой смерти



СОВА 08.11.2021 16:19



Третий президент Грузии Михеил Саакашвили, который содержится в тюрьме Рустави, заявляет, что не собирается прекращать голодовку. В заявлении, размещенном на его странице в Facebook, говорится, что таким образом он вносит свой вклад в спасение страны.



«Друзья, я сижу в тюрьме и объявил голодовку не для того, чтобы это стало главной темой. Я не стал заложником Иванишвили, чтобы главной темой было мое освобождение. Очевидно, что в этом нет ни логики, ни рациональности. Я вернулся и добровольно сдался в заложники и намерен голодать до самой смерти, чтобы своим примером внести вклад в освобождение нашей страны, в сохранение ее европейского пути и в ее освобождение от щупалец российской олигархии», — гласит пост.



При этом Саакашвили с сожалением отметил, что в 1998 году по его инициативе в Грузии навсегда была отменена смертная казнь. Происходящее сегодня в его отношении на этом фоне он назвал «иронией судьбы».



По словам третьего президента, цель голодовки – возврат украденных выборов и власти народу.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





