

Анна Фотыга прибыла в Грузию, чтобы проведать Михаила Саакашвили

12.11.2021 10:50





Европарламентарий Анна Фотыга прибыла в Грузию. По существующей информации, она посетит Михеила Саакашвили, находящегося в медицинском центре 18-го Глданского пенитенциарного учреждения.



Анна Фотыга прилетела в международный аэропорт Тбилиси вчера поздно ночью и ограничилась небольшими комментариями для журналистов.



«У меня важная миссия, и я сделаю комментарии после встреч», - сказала Анна Фотыга.



Для информации, третий президент Грузии Михеил Саакашвили голодает уже 43 дня.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





