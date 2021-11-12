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Анна Фотыга прибыла в Грузию, чтобы проведать Михаила Саакашвили
12.11.2021 10:50
Европарламентарий Анна Фотыга прибыла в Грузию. По существующей информации, она посетит Михеила Саакашвили, находящегося в медицинском центре 18-го Глданского пенитенциарного учреждения.
Анна Фотыга прилетела в международный аэропорт Тбилиси вчера поздно ночью и ограничилась небольшими комментариями для журналистов.
«У меня важная миссия, и я сделаю комментарии после встреч», - сказала Анна Фотыга.
Для информации, третий президент Грузии Михеил Саакашвили голодает уже 43 дня.
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