

Мариам Джангирашвили успешно выступает за леверкузенский жфк «Байер 04»

10.02.2021 19:29









Несколько футболисток жфк «Иверия» Тбилиси тогда были приглашены в первую и молодежную сборную СССР, а девушки той команды составляли костяк сборной Грузии, выступавшей в конце 1980-х-1990 годах в различных международных турнирах. Комментатор –рекордсмен Джамлет Хухашвили ( ему скоро исполнится 77 лет, из них 57 лет он работает телерадиокомментатором) часто вспоминает успешную работу тренеров Авроры Талахадзе, Нукри Чигогидзе и Рамаза Маглаперидзе в женском футболе Грузии в 1970-1980 годов.



В начале 1990-х годов женская сборная Грузии выступала в ряде международных турниров, в конце 1990 годов играла и в отборочных матчах ЧЕ и ЧМ. Потом несколько лет были трудности с развитием женского футбола, вызванные экономическими и другими сложностями, примерно 10 лет назад интерес к женскому футболу в стране вновь стал возрастать , с 2016 года в Грузии стали проводиться полноценные чемпионаты страны. . Активно работает Федерация женского футбола Грузии , президентом которой является Нино Сордия-дочь бывшего футболиста кутаисского «Торпедо» и сухумского «Динамо», а затем начальника фк «Торпедо» Кутаиси, уроженца г.Очамчире Гарри Сордия (1937-2006).



Сборная Грузии выступает в отборочных турнирах ЧЕ и ЧМ, правда, особых успехов пока нет, но это понятно- национальной сборной Грузии противостоят сборные стран, где количество девушек- футболистов в 10-15 раз больше чем у нас (по данным Федерации женского футбола Грузии, сейчас в стране около 400 женщин-футболисток) и у них выбор кандидатов гораздо более широкий, да и традиции женского футбола более давние.



Но отдельные успехи есть у сборных Грузии в ряде возрастных категорий. Например, в мае 2018 года сборная Грузии до 16 лет стала победителем Кубка развития УЕФА, победив в Тбилиси сборные Казахстана, Румынии и Беларуси. Автор этих строк присутствовал на этих матчах сборной Грузии (U-16 ) в мае 2018 года-тогда представители УЕФА и команд-соперниц говорили о том, что настанет время, когда техничные грузинские футболистки заявят о себе и во взрослом футболе. Вот и настал период первых ярких побед в клубном женском футболе Грузии и этот успех сотворила жфк «Ланчхути», которая осенью 2020 года победила в выездных матчах квалификационного этапа Лиги Чемпионов Европы ( в Казахстане над «Окжетпесом» и в Румынии над «Олимпия Клуж») и вышла в 1/16 ЛЧ. «Ланчхути» стала первой командой Грузии, вышедшей в плей-офф ЛЧ. В составе «Ланчхути» выступают футболистки –уроженки краев Гурия, Самегрело-Сванети, Имерети, региона Ачара и одна девушка-уроженка Гальского района, поклонников футбола просто поражает их целеустремленность, виртуозная игра и желание побеждать.



Недавно мы рассказали о 17-летней футболистке Нуце Жгенти, которая успешно выступает в последние годы за швейцарский клуб «FC Signal Bernex». Она является гражданкой Грузии, ее игрой уже заинтересовались президент Федерации женского футбола Грузии Нино Сордия и главный тренер национальной сборной Грузии Леван Баджелидзе, ожидается, что в нынешнем году она будет приглашена в сборную Грузии (U-19 ).



Сегодня же мы познакомим вас с 14-летней футболисткой Мариам Джангирашвили, которая уже второй сезон выступает за жфк «Байер 04» Леверкузен ( за команду U-16). О ней я впервые узнал от коллег из ФРГ и от Л. Баджелидзе. При содействии постоянного представителя Грузии в женевском отделении ООН Александрэ Майсурадзе и посольства Грузии в Германии удалось узнать координаты проживающей в Бонне семьи М.Джангирашвили. Сперва побеседовал с отцом футболистки.



- Батоно Алуда, прежде чем расспросить Вас о Мариам, расскажите о вашей семье и о том, давно ли вы живете в Германии?



-Сердечное спасибо вам за внимание и за то, что связались с нами. Для нас , проживающих в Германии уроженцев Грузии, каждый звонок из родины, тем более по теме спорта-это большая радость. Я родился ( 1978 год) и вырос в Тианети, с детства увлекался борьбой, участвовал в турнирах ( один раз за выигрыш мне подарили овца), потом увлекся дзюдо. Мой отец Сулико ( Григол) погиб в 1988 году, мне было 10 лет,



Моя мама Цаца Цулая ( она родом из Чхороцку , живет в Тианети) была довольна тем, что я и мой брат Лаша увлекались спортом. Мой рост (188 см) и природная сила мне очень помогали в спорте, но , помните, какими трудными были в Грузии 1990- годы, не везде были условия для полноценных занятий спортом. В 2000 году я уехал в Германию, обосновался около Бонна, потом в Бонне. В Германии я познакомился с будущей супругой Нино Омарашвили, она родом из Рустави. Мы создали семью, у нас трое дочерей- старшая Мариам (1 марта ей исполнится 14 лет), 10-летняя Ани и 9-летняя Софио. Кстати, брат моей жены Георгий Омарашвили в свое время был футболистом команды «Металлург» Рустави, а родственник супруги 17-летний Георгий Арсенадзе ( он из Рустави) тоже футболист, сейчас он с нами в Бонне, в прошлом году выступал за юношескую команду «Фортуна».



- Как вы и супруга отреагировали на решение Мариам играть в футбол? Как она попала в «Байер 04» Леверкузен?



- Футбол мы очень любим, но никогда не думали, что дочь станет футболисткой. Мариам сама выбрала футбол:в начальных классах школы она играла в настольный теннис и в футбол, Мариам в футбол играла вместе с мальчиками, ее игру заметили, пригласили в девичью команду и в сборную земли Сев. Рейн-Вестфалия, потом она играла за боннский жфк «Райндорф», вот уже два сезона выступает за «Байер 04». До «Байера 04» она играла в защите, в леверкузенском клубе она играет в нападении, рост ( 175 см) дает ее дополнительное преимущество. Она хорошо видит поле, отличается точными ударами и умелыми пасами, поэтому и пригласили ее в «Байер 04», в команде (U-16 ) дружеская атмосфера, отличные тренеры.



- Вы являетесь гражданами Грузии или уже приняли гражданство ФРГ?



-Живу в Германии более 20 лет, 18 лет назад создал семью, у нас трое детей, все мы- я, супруга, дети-являемся гражданами Грузии. Понимаю, почему вы об этом спрашиваете-вас интересует за сборную какой страны будет играть Мариам когда этот вопрос встанет в повестку дня?.



- Я надеюсь, что Мариам будет выступать за сборную Грузии-сперва в сборной до 16 лет, а потом будет видно по ситуации.



- Понимаю, понимаю. Я и моя супруга Нино воспитываем дочерей в духе любви к Грузии. Мы все с большим уважением относимся к Германии, к законам и традициям этой страны, но мы являемся грузинами, гражданами Грузии и живем с этим лейтмотивом. Мариам как-то сама сказала, что если встанет вопрос о том, за сборную какой страны играть, то она, конечно, будет выступать за Грузию. Все дочери знают грузинский, дома, в семье мы говорим на родном языке, хотя вы , наверно,сами понимаете, что образование в ФРГ они получают на немецком, значительную часть их разговорного времени составляет немецкий.



Мы по интернету и по телевидению наблюдаем за спортивной жизнью Грузии, очень расстроились, когда 12 ноября 2020 года национальная мужская футбольная сборная Грузии не смогла победить в финале Лиги Наций команду Северной Македонии и выйти в финальную часть ЧЕ.Я, моя супруга и дочери болеем за сборную Грузию- и за мужскую, и за женскую.



К разговору подключилась Нино Омарашвили.



- Пользуясь случаем, хочу передать привет всей Грузии, родным, близким, знакомым и всем тем, кто теперь будет болеть за Мариам, всем желаю здоровья и успехов. Мариам сейчас на тренировке. Спасибо президенту Федерации женского футбола Грузии Нино Сордия и главному тренеру сборной Грузии Левану Баджелидзе за то, что заинтересовались игрой нашей дочери и за то, что позвонили нам. Нам приятно их такое внимание. Скоро (1 марта) Мариам исполнится 14 лет, она очень старается, она душой, сердцем и умом играет и тренируется.



Автор этих строк обратился в жфк «Байер 04» Леверкузен и попросил охарактеризовать игру Мариам. Руководитель пресс-службы команды Карен Шмитхюзен оперативно откликнулась на мое письмо, выразила удовлетворение в связи с нашим интересом к игре Мариам и прислала нам оценку ее игры со стороны тренерского штаба жфк. Карен пишет: "Мариам Джангирашвили уже второй сезон выступает за «Байер 04» Леверкузен, с тех пор, как она перешла в наш клуб, она постоянно прибавляет в игре. Важно то, что Мариам очень любит футбол, она с удовольствием тренируется, с удовольствием играет. Она прекрасно понимает, что ей предстоит еще многому учится для того, чтобы совершенствовать мастерство. Со стороны жфк "Байер 04" Мариам постоянно получает поддержку для ее индивидуального развития».



Материал подготовил Тенгиз Пачкория



Фото из архива семьи Джангирашвили



1. Мариам Джангирашвили с одноклубницами (стоит первая слева)

2. Мариам Джангирашвили в атаке В последние годы женский футбол в Грузии становится все более популярным , растет количество девушек, регулярно играющих в футбол, увеличивается количество клубов-участников чемпионата страны. Автор этих строк уже информировал читателей об истории женского футбола в Грузии, о первых женских командах, возникших в 1980 годах в Поти, Тбилиси, Ланчхути, Кутаиси и других городах, о достижениях жфк «Иверия» (Тбилиси) , которая в 1987 году ( тогда называлась команда третьего Тбилисского медучилища) стала серебряным призером прошедшего в Кишиневе всесоюзного турнира на приз еженедельника «Собеседник», а в июле 1988 года «Иверия» (главный тренер Аврори Талахадзе, начальник команды Рамаз Маглаперидзе) стала победителем состоявшегося в г. Кашира (Московская область) первого неофициального чемпионата СССР.Несколько футболисток жфк «Иверия» Тбилиси тогда были приглашены в первую и молодежную сборную СССР, а девушки той команды составляли костяк сборной Грузии, выступавшей в конце 1980-х-1990 годах в различных международных турнирах. Комментатор –рекордсмен Джамлет Хухашвили ( ему скоро исполнится 77 лет, из них 57 лет он работает телерадиокомментатором) часто вспоминает успешную работу тренеров Авроры Талахадзе, Нукри Чигогидзе и Рамаза Маглаперидзе в женском футболе Грузии в 1970-1980 годов.В начале 1990-х годов женская сборная Грузии выступала в ряде международных турниров, в конце 1990 годов играла и в отборочных матчах ЧЕ и ЧМ. Потом несколько лет были трудности с развитием женского футбола, вызванные экономическими и другими сложностями, примерно 10 лет назад интерес к женскому футболу в стране вновь стал возрастать , с 2016 года в Грузии стали проводиться полноценные чемпионаты страны. . Активно работает Федерация женского футбола Грузии , президентом которой является Нино Сордия-дочь бывшего футболиста кутаисского «Торпедо» и сухумского «Динамо», а затем начальника фк «Торпедо» Кутаиси, уроженца г.Очамчире Гарри Сордия (1937-2006).Сборная Грузии выступает в отборочных турнирах ЧЕ и ЧМ, правда, особых успехов пока нет, но это понятно- национальной сборной Грузии противостоят сборные стран, где количество девушек- футболистов в 10-15 раз больше чем у нас (по данным Федерации женского футбола Грузии, сейчас в стране около 400 женщин-футболисток) и у них выбор кандидатов гораздо более широкий, да и традиции женского футбола более давние.Но отдельные успехи есть у сборных Грузии в ряде возрастных категорий. Например, в мае 2018 года сборная Грузии до 16 лет стала победителем Кубка развития УЕФА, победив в Тбилиси сборные Казахстана, Румынии и Беларуси. Автор этих строк присутствовал на этих матчах сборной Грузии (U-16 ) в мае 2018 года-тогда представители УЕФА и команд-соперниц говорили о том, что настанет время, когда техничные грузинские футболистки заявят о себе и во взрослом футболе. Вот и настал период первых ярких побед в клубном женском футболе Грузии и этот успех сотворила жфк «Ланчхути», которая осенью 2020 года победила в выездных матчах квалификационного этапа Лиги Чемпионов Европы ( в Казахстане над «Окжетпесом» и в Румынии над «Олимпия Клуж») и вышла в 1/16 ЛЧ. «Ланчхути» стала первой командой Грузии, вышедшей в плей-офф ЛЧ. В составе «Ланчхути» выступают футболистки –уроженки краев Гурия, Самегрело-Сванети, Имерети, региона Ачара и одна девушка-уроженка Гальского района, поклонников футбола просто поражает их целеустремленность, виртуозная игра и желание побеждать.Недавно мы рассказали о 17-летней футболистке Нуце Жгенти, которая успешно выступает в последние годы за швейцарский клуб «FC Signal Bernex». Она является гражданкой Грузии, ее игрой уже заинтересовались президент Федерации женского футбола Грузии Нино Сордия и главный тренер национальной сборной Грузии Леван Баджелидзе, ожидается, что в нынешнем году она будет приглашена в сборную Грузии (U-19 ).Сегодня же мы познакомим вас с 14-летней футболисткой Мариам Джангирашвили, которая уже второй сезон выступает за жфк «Байер 04» Леверкузен ( за команду U-16). О ней я впервые узнал от коллег из ФРГ и от Л. Баджелидзе. При содействии постоянного представителя Грузии в женевском отделении ООН Александрэ Майсурадзе и посольства Грузии в Германии удалось узнать координаты проживающей в Бонне семьи М.Джангирашвили. Сперва побеседовал с отцом футболистки.-Сердечное спасибо вам за внимание и за то, что связались с нами. Для нас , проживающих в Германии уроженцев Грузии, каждый звонок из родины, тем более по теме спорта-это большая радость. Я родился ( 1978 год) и вырос в Тианети, с детства увлекался борьбой, участвовал в турнирах ( один раз за выигрыш мне подарили овца), потом увлекся дзюдо. Мой отец Сулико ( Григол) погиб в 1988 году, мне было 10 лет,Моя мама Цаца Цулая ( она родом из Чхороцку , живет в Тианети) была довольна тем, что я и мой брат Лаша увлекались спортом. Мой рост (188 см) и природная сила мне очень помогали в спорте, но , помните, какими трудными были в Грузии 1990- годы, не везде были условия для полноценных занятий спортом. В 2000 году я уехал в Германию, обосновался около Бонна, потом в Бонне. В Германии я познакомился с будущей супругой Нино Омарашвили, она родом из Рустави. Мы создали семью, у нас трое дочерей- старшая Мариам (1 марта ей исполнится 14 лет), 10-летняя Ани и 9-летняя Софио. Кстати, брат моей жены Георгий Омарашвили в свое время был футболистом команды «Металлург» Рустави, а родственник супруги 17-летний Георгий Арсенадзе ( он из Рустави) тоже футболист, сейчас он с нами в Бонне, в прошлом году выступал за юношескую команду «Фортуна».- Футбол мы очень любим, но никогда не думали, что дочь станет футболисткой. Мариам сама выбрала футбол:в начальных классах школы она играла в настольный теннис и в футбол, Мариам в футбол играла вместе с мальчиками, ее игру заметили, пригласили в девичью команду и в сборную земли Сев. Рейн-Вестфалия, потом она играла за боннский жфк «Райндорф», вот уже два сезона выступает за «Байер 04». До «Байера 04» она играла в защите, в леверкузенском клубе она играет в нападении, рост ( 175 см) дает ее дополнительное преимущество. Она хорошо видит поле, отличается точными ударами и умелыми пасами, поэтому и пригласили ее в «Байер 04», в команде (U-16 ) дружеская атмосфера, отличные тренеры.-Живу в Германии более 20 лет, 18 лет назад создал семью, у нас трое детей, все мы- я, супруга, дети-являемся гражданами Грузии. Понимаю, почему вы об этом спрашиваете-вас интересует за сборную какой страны будет играть Мариам когда этот вопрос встанет в повестку дня?.- Понимаю, понимаю. Я и моя супруга Нино воспитываем дочерей в духе любви к Грузии. Мы все с большим уважением относимся к Германии, к законам и традициям этой страны, но мы являемся грузинами, гражданами Грузии и живем с этим лейтмотивом. Мариам как-то сама сказала, что если встанет вопрос о том, за сборную какой страны играть, то она, конечно, будет выступать за Грузию. Все дочери знают грузинский, дома, в семье мы говорим на родном языке, хотя вы , наверно,сами понимаете, что образование в ФРГ они получают на немецком, значительную часть их разговорного времени составляет немецкий.Мы по интернету и по телевидению наблюдаем за спортивной жизнью Грузии, очень расстроились, когда 12 ноября 2020 года национальная мужская футбольная сборная Грузии не смогла победить в финале Лиги Наций команду Северной Македонии и выйти в финальную часть ЧЕ.Я, моя супруга и дочери болеем за сборную Грузию- и за мужскую, и за женскую.К разговору подключилась Нино Омарашвили.- Пользуясь случаем, хочу передать привет всей Грузии, родным, близким, знакомым и всем тем, кто теперь будет болеть за Мариам, всем желаю здоровья и успехов. Мариам сейчас на тренировке. Спасибо президенту Федерации женского футбола Грузии Нино Сордия и главному тренеру сборной Грузии Левану Баджелидзе за то, что заинтересовались игрой нашей дочери и за то, что позвонили нам. Нам приятно их такое внимание. Скоро (1 марта) Мариам исполнится 14 лет, она очень старается, она душой, сердцем и умом играет и тренируется.Автор этих строк обратился в жфк «Байер 04» Леверкузен и попросил охарактеризовать игру Мариам. Руководитель пресс-службы команды Карен Шмитхюзен оперативно откликнулась на мое письмо, выразила удовлетворение в связи с нашим интересом к игре Мариам и прислала нам оценку ее игры со стороны тренерского штаба жфк. Карен пишет: "Мариам Джангирашвили уже второй сезон выступает за «Байер 04» Леверкузен, с тех пор, как она перешла в наш клуб, она постоянно прибавляет в игре. Важно то, что Мариам очень любит футбол, она с удовольствием тренируется, с удовольствием играет. Она прекрасно понимает, что ей предстоит еще многому учится для того, чтобы совершенствовать мастерство. Со стороны жфк "Байер 04" Мариам постоянно получает поддержку для ее индивидуального развития».Материал подготовил Тенгиз ПачкорияФото из архива семьи Джангирашвили1. Мариам Джангирашвили с одноклубницами (стоит первая слева)2. Мариам Джангирашвили в атаке



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