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В Грузии серьезное осложнение при вакцине от коронавируса зафиксировано в 27 случаях
01.04.2021 19:11
По данным Национального центра по контролю заболеваний, среди людей, вакцинированных препаратом от коронавируса в Грузии, серьезные побочные эффекты были зафиксированы в 27 случаях.
«Сообщалось о 27 серьезных осложнениях. Остальные были незначительными осложнениями и побочными эффектами», — заявил руководитель центра Амиран Гамкрелидзе на сегодняшнем брифинге.
В то же время, по словам заведующей отделением инфекционных болезней Национального центра по контролю заболеваний Хатуны Захашвили, в четырех случаях из 27 потребовалась интенсивная терапия, в трех случаях — госпитализация, в двух — реанимационные мероприятия.
«Побочные эффекты и реакции могут возникать у человека после вакцинации, в том числе может возникнуть необходимость особого внимания к некоторым побочным эффектам и реакциям. Среди вакцинированных в Грузии людей зафиксировано 27 таких случаев, четверым из них потребовалась интенсивная терапия, в трех случаях госпитализация, в двух случаях — реанимационные мероприятия», — заявила Хатуна Захашвили.
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