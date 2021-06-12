

В Грузии от коронавируса умерли еще 22 человека

12.06.2021 12:15





За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 22 новых случая смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 5 034 человека.



Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа выявлено 794 новых случая заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 353 443.



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