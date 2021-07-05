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Оператор «Палитраньюс» остается в больнице с травмой головы и переломом костей носа


05.07.2021   19:06


Оператору телекомпании «Палитраньюс», с которым физически расправились в ходе сегодняшних событий, в «Нью Госпиталс» проведена операция. К этому времени пострадавший переведен в палату.

У него отмечалась травма головы и перелом костей носа, в связи с чем потребовалась операция.

Комментарий в связи состоянием здоровья оператора врач сделает завтра утром.

Напомним, противники марша с утра вступали в противостояние с журналистами, операторами и другими сотрудниками СМИ, однако из-за мобилизации недостаточного числа полицейских, правоохранители не смогли защитить их безопасность.

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