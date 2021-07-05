|
|
|
Оператор «Палитраньюс» остается в больнице с травмой головы и переломом костей носа
05.07.2021 19:06
Оператору телекомпании «Палитраньюс», с которым физически расправились в ходе сегодняшних событий, в «Нью Госпиталс» проведена операция. К этому времени пострадавший переведен в палату.
У него отмечалась травма головы и перелом костей носа, в связи с чем потребовалась операция.
Комментарий в связи состоянием здоровья оператора врач сделает завтра утром.
Напомним, противники марша с утра вступали в противостояние с журналистами, операторами и другими сотрудниками СМИ, однако из-за мобилизации недостаточного числа полицейских, правоохранители не смогли защитить их безопасность.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна