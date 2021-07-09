

В Грузии допустили включение детей в программу массовой вакцинации от коронавируса

09.07.2021 20:34





Минздрав Грузии в ближайшее время планирует собрать специальную комиссию для рассмотрения вопроса о вакцинации детей против коронавируса. Об этом заявила сегодня журналистам министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе.



«Что касается вакцинации детей, мы разделим международную практику и в ближайшее время соберется комиссия, которая принимает решения в связи с процессом вакцинации [детей] и в связи с календарем вакцинации в целом», — заявила Тикарадзе.



В конце июня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила рекомендации по вакцинации от коронавирусной инфекции, добавив пункт, касающийся детей и подростков. Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ пришла к выводу, что вакцина, разработанная компаниями Pfizer и BioNTech, подходит для использования людьми в возрасте от 12 лет и старше.



В настоящее время данную вакцину используют среди подростков в возрасте от 12 лет во многих западных странах, в том числе в США и Канаде.



В Грузии о возможном понижении рекомендуемого возраста вакцинации против коронавируса стали говорить на фоне очередного роста заражаемости и циркуляции новых штаммов. Грузинские специалисты констатируют, что дети стали болеть ковидом все чаще.



На данном этапе неясно, рассматривает ли Минздрав возможность прививок несовершеннолетних какими-либо другими препаратами, помимо Pfizer.



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