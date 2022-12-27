

Председатель «Грузинской мечты»: Арестович добивается открытия второго фронта в Грузии

27.12.2022 17:17





Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе прокомментировал анонс акции Save Misha, о которой ранее заявили советник президента Украины Алексей Арестович и российский юрист, правозащитник и ведущий собственного YouTube-шоу Марк Фейгин.



«В целом, все знают, чего хочет Арестович. Арестович хочет второго фронта, он прямо призывал нас открыть второй фронт, и когда мы говорим, что единственная цель этой кампании — вызвать волнения в Грузии, открыть второй фронт, то все это очень логично вяжется с заявлением Арестовича.



Разумеется это так, разумеется < > Они думают, что Саакашвили единственный, кто может испортить внести в эту страну смуту. Мы можем ставить это под сомнение, но они в это верят, поэтому причастность Арестовича ко всему этому лишний раз доказывает, что их желание, желание, стоящее за этим освобождением, состоит в том, чтобы подорвать ситуацию в стране и [открыть] второй фронт», — сказал Кобахидзе.



Добавим, что Арестович и Фейгин призвали выйти на международную акцию в поддержку Михаила Саакашвили, ко всем посольствам Грузии в столицах мира. Митинги, согласно задумке, должны пройти 4 января: с 12:00 до 14:00.







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