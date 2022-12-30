

Саакашвили: «Я сам чувствую себя 100% украинцем и никогда этим так не гордился»

30.12.2022 11:19





«Если бы я сейчас оказался в Украине, то был бы рядом с Зеленским», — заявил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью «Украинской правде».



Журналист спросил Саакашвили, чем бы он занимался, если бы не вернулся в Грузию из Украины и находился бы в Киеве во время российского вторжения в Украину, на что Саакашвили ответил:



«Во-первых, я был бы рядом с президентом Зеленским, которого считаю самым выдающимся государственным деятелем в период после Черчилля. По сравнению с ним, Рейган и Тэтчер нервно курят в стороне. Одновременно я объехал бы весь мир, используя свои многочисленные связи для мобилизации поддержки Украины.



Во-вторых, я постоянно ездил бы на передовую, помогал и украинским, и грузинским бойцам. Недавно грузинские бойцы записали коллективное обращение, поздравив меня с днем рождения, хотя я ни на миг не забываю того факта, что уже 35 из них сложили свои головы на войне, включая семерых на Бахмутском фронте. И многие мои украинские друзья погибли или были ранены», — заявил Саакашвили.



По словам Саакашвили, под Херсоном был убит его помощник Владимир Чаврига, а под Бахмутом тяжело ранен охранник Михаил Батурин.



«Я сам чувствую себя 100% украинцем и никогда этим так не гордился», — сказал Саакашвили.







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