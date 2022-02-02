

В четырех городах Грузии протестуют против повышения цен

02.02.2022 15:07





В четырех городах Грузии: Тбилиси, Кутаиси, Поти и Кобулети, сегодня проходят акции протеста против повышения цен под девизом «Нет подорожанию жизни!».



Акции организованы оппозицией и гражданскими активистами. Десятки людей вышли на улицы с плакатами: «Повысьте зарплаты!», «Мечта» означает нищету», «Как насчет трудоустройства?».



Некоторые участники акций принесли плакаты «Free Misha»- с требванием освободить из тюрьмы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.



На месте акций мобилизованы сотрудники патрульной и охранной полиции.



Организаторы акций сообщили журналистам, что возмущены результатом нового исследования Евросоюза за ноябрь 2021 года, согласно которым, Грузия входит в десятку стран, жители которых чаще всего просят убежища в ЕС.



«Грузия становится страной пенсионеров. Молодежь уезжает. Умные, сильные, трудоспособные люди убегают из Грузии. Это полная катастрофа», — сказал гражданский активист Георгий Мумладзе.



На акции также требуют снизить повысившиеся тарифы на коммунальные услуги.



«Людям обещали уменьшить тарифы наполовину, снизить цены на горючее минимум на лари. Олигарх Иванишвили обманул их, люди голодают», — сказал член оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ираклий Надирадзе.



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