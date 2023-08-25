

Похищенные оккупантами двое граждан Грузии освобождены и находятся на подконтрольной центральным властям территории

25.08.2023 23:09





Кахабер Натадзе и Мамука Чхиквадзе, похищенные российскими оккупационными силами, освобождены и находятся на территории, контролируемой центральными властями Грузии. Информацию об этом распространяет Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии.



По сообщению ведомства, в процессе освобождения Кахабера Натадзе и Мамуки Чхиквадзе из незаконного заключения активно использовался механизм «горячей линии».



«Вопрос незамедлительного освобождения Кахабера Натадзе и Мамуки Чхиквадзе из незаконного заключения регулярно поднимался центральными властями Грузии в форматах Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них (IPRM) и Женевских международных дискуссий.



Центральные власти Грузии в постоянном режиме информировали международных партнеров.



В результате интенсивного диалога, проводимого в рамках существующих переговорных форматов и инструментов, Кахабер Натадзе и Мамука Чхиквадзе вернулись к своим семьям.



Центральные власти Грузии используют все имеющиеся в их распоряжении механизмы для освобождения незаконно задержанных граждан Грузии.



Полная ответственность за деструктивные действия, осуществляемые в оккупированных регионах и вдоль линии оккупации, возлагается на оккупационную силу», - говорится в информации.



Для справки, представители оккупационных сил задержали Мамуку Чхиквадзе и Кахабера Натадзе в декабре 2021 года.





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