

Лидер «Грузинской мечты» заявил о распространении в Грузии «либерального фашизма»

14.03.2023 15:35





Председатель правящей партии Грузии Ираклий Кобахидзе сегодня применил термин «либеральный фашизм», комментируя массовые акции против закона «об иноагентах» в Тбилиси.



По его словам, протесты сопровождались кампанией, спланированной «в лучших традициях либерального фашизма», а акты насилия на акции были организованы «экстремистскими молодежными группами радикальной оппозиции».



«Помимо экстремистских молодежных политических группировок в кампании либерального фашизма по-прежнему активно участвуют оппозиционные политики, бывшие общественные защитники, журналисты, поддерживающие оппозицию, представители неправительственных организаций, а также рядовые «националисты». , что еще раз подтверждает насильственный характер «Национального движения»», — заявил Кобахидзе.



Кобахидзе сказал, что «искренние граждане нашей страны также протестовали против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», «однако события минувшей недели дали возможность расшифровать экстремистские молодежные политические группировки».



Кроме ЕНД, он назвал экстремистскими политическими группами партии «Гирчи-больше свободы» Джапаридзе, «Стратегию Агмашенебели» и «Дроа».



«Агентом иностранного влияния» в стране является «Клуб Франклина», где идет мобилизация как студентов, так и школьников, сказал Кобахидзе. Он отметил, что клуб работает на базе двух вузов — Free University и University Of Georgia.



Также Кобахидзе указал на работу в Грузии американской организации Atlas Network, замеченной, по его словам, во вмешательстве в политические процессы во многих странах..



Председатель «Грузинской мечты» использовал термин «реакционные националисты» и поименно назвал несколько человек, в том числе ректоров университетов Вато Лежава и Константина Топурия и политолога Гию Нодия.



В Грузии на прошлой неделе массовые протесты и острая реакция западных партнеров вынудили правящую партию отказаться от принятия закона «об иноагентах».



Закон должен был распространиться на НПО и СМИ, получающие зарубежное финансирование. В правящей партии не скрывали, что в первую очередь этот закон адресован 10-15 НПО и тем СМИ, которые получают западные гранты и при этом открыто занимают критическую позицию в отношении властей.

В Грузиии законопроект «О прозрачности иностранного влияния» сразу стали называть «русским законом», по аналогии с действиями властей России, которые использовали его для репрессий против свободного мнения.



В столице 7 и 8 марта проходили многотысячные митинги под флагами Грузии и ЕС, которые переросли в столкновения со спецназом. Утром 9 марта правящая партия объявила, что отзывает законопроект — для этого на следующий день его пришлось провалить на голосовании во втором чтении.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





