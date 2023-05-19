

Гигиадзе: Грузия все больше сближается с Россией и все больше отдаляется от своих европейских партнеров

19.05.2023 14:12





Грузия все больше сближается с Россией, все больше отдаляется от своих европейских партнеров и вступает в противоречие с санкциями, введенными Европой против России, - заявил старший исследователь «Центра исследования экономической политики» Гиги Гигиадзе в передаче «Ньюсрум» на телеканале «Палитраньюс».



По его мнению, восстановление авиасообщения с Россией и введение безвизового режима существенно изменит реальность Грузии, а также реальность, которая существует в отношении Грузии.



«Грузия все больше сближается с Россией, Грузия все больше отдаляется от своих европейских партнеров и друзей и все больше вступает в противоречие с санкциями, введенными Европой против России. Соответственно, мы отдаляемся от цели абсолютного большинства населения этой страны. Это очень сильно изменит нашу реальность, изменит и ту реальность, которая существует по отношению к Грузии, и действительно переведет нашу страну в другую плоскость. Я считаю, что это очень осложнит принятие самого важного решения в конце этого года, я имею в виду, разумеется, предоставление Грузии статуса кандидата [в члены ЕС].



В этот важнейший период, здесь, сейчас, принятие этого решения [возобновление прямого авиасообщения с Россией], согласие с ним без всяких переговоров, обсуждений, согласования с европейскими партнерами, я думаю, наносит большой ущерб нашей стране. Сейчас, в этот конкретный момент, обвинять Европу, критиковать Европу, делать подобные заявления в адрес Европы и Запада и говорить с гражданами Грузии, прибегая к такой риторике, это, я считаю, попытка в ​​очередной раз ввести общество в заблуждение», - заявил Гигиадзе.





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