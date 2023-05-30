

Каладзе: Когда Грузия станет членом ЕС, мы будем принимать решения, отвечающие общеевропейским интересам

30.05.2023 13:12





По заявлению мэра столицы Кахи Каладзе, Грузия не присоединяется к санкциям, а вопрос о целесообразности авиасообщения с Россией будет стоять на повестке дня после того, как Грузия станет членом Евросоюза.



По его словам, когда Грузия станет членом Евросоюза, мы будем принимать решения, отвечающие общеевропейским интересам.



«Грузия пока не является членом ЕС. Мы независимая, суверенная страна, которая стремится в Европу и желает евроинтеграции. Когда у нас будет статус, и мы станем страной-членом Евросоюза, конечно, будем принимать решения, которые отвечают общим интересам», — заявил Каха Каладзе.







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