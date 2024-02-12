

Мдинарадзе: Саломе Зурабишвили сознательно не поздравляет дружественную страну и её президента с победой

12.02.2024 14:47





«Саломе Зурабишвили не только вредит стране, но и целенаправленно причиняет ей вред, причем не просто несознательно и ненамеренно, а целенаправленно», — заявил председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе.



«Блестящим примером этого было то, что она два года никак не хотела говорить о том, что Грузия заслуживала статуса кандидата, и выступала только на эмоциональном фоне, в связи с этим мне пришлось обратиться к ней с трибуны парламента, и наконец она сказала, что заслуживает, но опять же попыталась увильнуть и ограничиться лишь общими фразами.



Очень плохие новости последовали за тем, когда она прямо потребовала осудить, если я правильно помню, президента Китая. Она вынудила нас извиняться перед стратегическим партнером.



Когда весь мир, США, Евросоюз говорят о стратегическом партнёрстве с этим человеком, со страной, Саломе Зурабишвили является президентом страны, не какой-то там эксперт, кто намного свободнее в своих мыслях. Со стороны эксперта было бы лишним, но президент страны говорит, что нужно осудить другого президента такой большой страны, с которым весь мир стремиться к стратегическому сотрудничеству. Да, она поздравила его опираясь на экзит-полл. А сейчас сознательно не поздравляет нашу дружественную страну и её президента с победой. Это простая история, еще более высокий уровень и качество вредительства», — заявил Мамука Мдинарадзе.





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