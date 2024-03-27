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Майя Санду поздравляет Грузию, Украину и Польшу с выходом на Чемпионат Европы
27.03.2024 11:57
Президент Молдовы Майя Санду поздравляет Грузию, Украину и Польшу с выходом на Чемпионат Европы по футболу.
«Поздравляю наших друзей из Украины, Польши и Грузии с прохождением квалификации Евро-2024 УЕФА минувшей ночью. Ваш труд возымел результат. Желаю вам успехов и турнира, полного незабываемых моментов», - пишет Майя Санду в Х.
Впервые в истории сборная Грузии по футболу сыграет на чемпионате Европы. Сборная Грузии одолела сборную Греции в финальном матче отборочного этапа Евро-2024. Судьба матча решилась в серии пенальти. Грузинская сборная победила со счетом 4:2.
Сборная Грузии 18 июня сыграет свою первую игру на Чемпионате Европы в Дортмунде против сборной Турции.
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