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Саакашвили: Иванишвили объявил войну грузинскому народу, оставаться дома – преступление!


16.04.2024   16:12


Иванишвили резко увеличил численность полиции, лучше ее обучил и снова объявил войну грузинскому народу, - пишет в соцсети третий президент Грузии Михаил Саакашвили.

По заявлению Саакашвили, единственным выходом в таких условиях является увеличение количества людей на акциях протеста и тесная координация.

«Иванишвили резко увеличил численность полиции, лучше ее обучил и снова объявил войну грузинскому народу. В таких условиях единственным выходом является увеличение количества людей на протестных акциях и ​​тесная координация. Главное не уставать и не бояться!

Решается судьба Грузии, и оставаться дома – преступление!», - пишет Михаил Саакашвили.


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