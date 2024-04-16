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Саакашвили: Иванишвили объявил войну грузинскому народу, оставаться дома – преступление!
16.04.2024 16:12
Иванишвили резко увеличил численность полиции, лучше ее обучил и снова объявил войну грузинскому народу, - пишет в соцсети третий президент Грузии Михаил Саакашвили.
По заявлению Саакашвили, единственным выходом в таких условиях является увеличение количества людей на акциях протеста и тесная координация.
«Иванишвили резко увеличил численность полиции, лучше ее обучил и снова объявил войну грузинскому народу. В таких условиях единственным выходом является увеличение количества людей на протестных акциях и тесная координация. Главное не уставать и не бояться!
Решается судьба Грузии, и оставаться дома – преступление!», - пишет Михаил Саакашвили.
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