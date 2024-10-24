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Зурабишвили отвечает на вопрос, что произойдет, если на выборах победит «Грузинская мечта»
24.10.2024 23:35
Наверное, будет импичмент, и меня посадят в тюрьму, если это случится, - так Саломе Зурабишвили ответила на заданный на пресс-конференции вопрос, что будет, если на выборах победит «Грузинская мечта».
По словам Зурабишвили, эти выборы имеют экзистенциальное значение.
В то же время президент ответила на вопрос, если на выборах победит оппозиция, как будут сбалансированы отношения между Россией и Западом или будут ли введены санкции в отношении России. По словам Зурабишвили, «Грузия никогда не балансировала отношения между Россией и Западом».
«Грузия присоединилась к санкциям на том уровне, что и Молдова, хотя есть нюансы. Это не проблема. Грузия никогда не балансировала отношения между Россией и Западом. Был один ясный путь, которым следовала и «Грузинская мечта» в течение длительного периода своего правления, и это был путь европейской интеграции, потому что нет другой альтернативы, где Грузия обретет независимость, процветание, мир. Так считают и 90% населения. Так они поддерживают грузинский путь. За последние 30 лет ничто не помешало населению на этом пути. Этот путь победит, потому что альтернативы нет», - сказала Саломе Зурабишвили.
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