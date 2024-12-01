

Спецназу не удалось разогнать всех: к утру акция протеста в Тбилиси продолжается

01.12.2024 10:09





Ситуация в Тбилиси на акции протеста к 9 утра: спецназу так и не удалось полностью разогнать митингующих.



После нескольких серий атак с водометами и слезоточивым газом, участники протеста постепенно отступили с проспекта Руставели и сейчас находятся на Чавчавадзе, у здания первого корпуса Тбилисского госуниверситета. На том самом месте, где несколько дней назад был разогнан палаточный городок.



Сегодня ночью полиция массово не занималась показательным избиением протестующих, — отмечает телеграм-канал «Джавахадзе!»:



«После вчерашних кадров, когда полицейский с ноги бьет по голове протестующего, по всей видимости полиции был отдан приказ: действовать в рамках закона. .. Сегодня двое протестующих с грузинскими флагами демонстративно пошли на цепь полицейских. И только полицейские подлетели к ним, послышался приказ: отпустить! Вокруг было 20 камер, и очередной скандал был ни к чему начальству. Ну а когда полиция начала разгон в 7 утра. То одному из сотрудников МВД дали флаг Грузии, и весь проспект Руставели спецназ прошел с флагом. Прям как ансамбль «Сухишвили» в танце «Хоруми».



Это были третьи сутки протеста после того, как премьер-министр Грузии объявил о приостановке переговоров о вступлении в ЕС.





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