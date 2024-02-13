

Баскетбольная сборная Грузии сыграет с Данией и Сербией

13.02.2024 11:41









В этой же группе (G) кэ ЧЕ 2025 выступает также сборная Финляндии, остальные 4 матча кэ Грузия проведет в ноябре 2024 и в феврале 2025 года. Всего на ЧЕ 2025, который пройдет в конце августа –первой половине сентября 2025 года в Кипре, Польше, Латвии и Финляндии, выступят 24 сборные. В группе G кэ ЧЕ сыграет и одна из хозяек турнира- Финляндия, которая автоматически получила путевку на чемпионат. Из группы G в ЧЕ 2025 выйдут две лучшие команды кроме Финляндии.



Последние матчи Георгия Цинцадзе



Матчи 23 и 26 февраля очень важны для сборной Грузии. Во-первых, от старта в матчах кэ во многом зависит конечный результат игры и ответ на вопрос – попадет ли вновь наша команда на ЧЕ .Во-вторых, у сборной Грузии новый главный тренер –в январе было объявлено, что новым наставником нашей команды назначен известный сербский специалист, 52-летний Александер Джикич, он сменил на этом посту греческого специалиста Ильяса Зуроса - главного тренера сборной Грузии в 2016-2023 гг. 14 февраля в Тбилиси состоится первая пресс-конференция А.Джикича для журналистов в ранге главного тренера национальной сборной Грузии. В-третьих, предстоящие матчи станут последними играми 38-летнего Георгия Цинцадзе за национальную сборную, за которую он выступал 20 лет-с 2004 года. «По количеству проведенных за национальную сборную Грузии матчей ( 215 игр- прим. автора) Г.Цинцадзе является абсолютным рекордсменом нашей страны среди сборных в командных видах спорта»,- сообщила Федерация баскетбола Грузии.



Турнир в Риге и Олимпиада в Париже



Матчи 23 и 26 февраля важны для сборной Грузии не только с точки зрения турнирной таблицы кэ ЧЕ 2025 и завоевания права еще раз выступит на ЧЕ , но и в плане подготовки к предстоящим в начале июля текущего года в Риге матча кэ Олимпийских Игр 2024 . В Риге соперниками сборной Грузии в группе А будут сборные Латвии и Филиппин( матчи пройдут 2-4 июля) , в случае занятия первого или второго места в группе наша команда выйдет в полуфинал , куда попадут также две лучшие команды из другой «рижской» группы ( группа Б) квалификационного этапа Олимпийских Игр ( Бразилия, Камерун и Монтенегро) . Полуфиналы состоятся 6 июля, финал - 7 июля, победитель финального матча получит право выступать на Олимпиаде в Париже.



Т.о., для того, чтобы попасть на Олимпиаду в Париж , необходимо выиграть этот кэ в Риге. Это очень и очень сложная задача, сейчас трудно сказать сможет ли сборная Грузии выполнить эту задачу, но мы надеемя на то, что наша команда будет сражаться до конца для достижения этой цели.





Тенгиз Пачкория, специально для « Поклонникам спорта известно о том, что национальная баскетбольная сборная Грузии уже 5 раз выступала на ЧЕ( 2011, 2013, 2015, 2017 и 2021/2022 ). Она имеет реальные шансы для того, чтобы в шестой раз получить право выступать в финальной части ЧЕ. В текущем месяце сборная Грузии проведет первые два матча квалификационного этапа (кэ) ЧЕ 2025: 23 февраля наша команда проведет выездную встречу с Данией , а через три дня в Тбилиси( в Новом дворце спорта) встретится с многоопытной сборной Сербии.В этой же группе (G) кэ ЧЕ 2025 выступает также сборная Финляндии, остальные 4 матча кэ Грузия проведет в ноябре 2024 и в феврале 2025 года. Всего на ЧЕ 2025, который пройдет в конце августа –первой половине сентября 2025 года в Кипре, Польше, Латвии и Финляндии, выступят 24 сборные. В группе G кэ ЧЕ сыграет и одна из хозяек турнира- Финляндия, которая автоматически получила путевку на чемпионат. Из группы G в ЧЕ 2025 выйдут две лучшие команды кроме Финляндии.Матчи 23 и 26 февраля очень важны для сборной Грузии. Во-первых, от старта в матчах кэ во многом зависит конечный результат игры и ответ на вопрос – попадет ли вновь наша команда на ЧЕ .Во-вторых, у сборной Грузии новый главный тренер –в январе было объявлено, что новым наставником нашей команды назначен известный сербский специалист, 52-летний Александер Джикич, он сменил на этом посту греческого специалиста Ильяса Зуроса - главного тренера сборной Грузии в 2016-2023 гг. 14 февраля в Тбилиси состоится первая пресс-конференция А.Джикича для журналистов в ранге главного тренера национальной сборной Грузии. В-третьих, предстоящие матчи станут последними играми 38-летнего Георгия Цинцадзе за национальную сборную, за которую он выступал 20 лет-с 2004 года. «По количеству проведенных за национальную сборную Грузии матчей ( 215 игр- прим. автора) Г.Цинцадзе является абсолютным рекордсменом нашей страны среди сборных в командных видах спорта»,- сообщила Федерация баскетбола Грузии.Матчи 23 и 26 февраля важны для сборной Грузии не только с точки зрения турнирной таблицы кэ ЧЕ 2025 и завоевания права еще раз выступит на ЧЕ , но и в плане подготовки к предстоящим в начале июля текущего года в Риге матча кэ Олимпийских Игр 2024 . В Риге соперниками сборной Грузии в группе А будут сборные Латвии и Филиппин( матчи пройдут 2-4 июля) , в случае занятия первого или второго места в группе наша команда выйдет в полуфинал , куда попадут также две лучшие команды из другой «рижской» группы ( группа Б) квалификационного этапа Олимпийских Игр ( Бразилия, Камерун и Монтенегро) . Полуфиналы состоятся 6 июля, финал - 7 июля, победитель финального матча получит право выступать на Олимпиаде в Париже.Т.о., для того, чтобы попасть на Олимпиаду в Париж , необходимо выиграть этот кэ в Риге. Это очень и очень сложная задача, сейчас трудно сказать сможет ли сборная Грузии выполнить эту задачу, но мы надеемя на то, что наша команда будет сражаться до конца для достижения этой цели.Тенгиз Пачкория, специально для « Грузия Online





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