

Азербайджан обвинил грузинские телеканалы в нарушении авторских прав

24.01.2025 18:00





Агентство интеллектуальной собственности Азербайджана (COPAT) обвинило грузинский Первый канал, «Имеди» и «Рустави 2» в нарушении авторских прав. Это следует из заявления на сайте ведомства.



Согласно заявлению COPAT, азербайджанский танец «Басгалы» представили как армянское «Шалахо», а народную песню «Бу гала, дашлы гала» использовали «без указания источника и национальной принадлежности».



В октябре 2024 года по этому поводу COPAT обратилось к Национальному центру интеллектуальной собственности Грузии (Сакпатент).



В Тбилиси сообщили, что начали проверку и запросили объяснения у телеканалов. Руководство «Сакпатент» подчеркнуло, что будет держать вопрос под контролем и обеспечивать соблюдение законодательства. При этом в ведомстве заверили, что для защиты авторских прав готов применять судебные механизмы.





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