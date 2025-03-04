

«Грузинская мечта» приняла в первом чтении «Акт о регистрации иностранных агентов»

04.03.2025 21:17





Парламент «Грузинской мечты» принял в первом чтении «Акт о регистрации иностранных агентов». Законопроект поддержали 84 депутата.



В законопроекте определяются понятия агента иностранного принципала и иностранной силы. Проект регулирует следующие вопросы: вопрос регистрации субъекта в качестве агента иностранного принципала; вопрос обеспечения публичности заявления о регистрации в качестве агента иностранного принципала и других соответствующих документов; вопрос подачи ежегодной финансовой декларации субъектом, зарегистрированным в качестве агента иностранного принципала; вопрос об аннулировании регистрации субъекта, зарегистрированного в качестве агента иностранного принципала; вопрос о проведении мониторинга в целях выявления агента иностранного принципала или проверки соблюдения требований, указанных в законопроекте;



Определяется уголовная ответственность за уклонение от регистрации в качестве агента иностранного принципала или несоблюдение соответствующих требований, указанных в законопроекте.



Обеспечивать исполнение закона будет поручено Антикоррупционному бюро.



По словам председателя парламентского комитета по юридическим вопросам Арчила Гордуладзе, Грузии важно иметь такие же предусмотренные законодательством рычаги, как и у США. Представляя проект парламенту, Гордуладзе отметил, что вместе с американским народом право укреплять свой суверенитет имеет и грузинский народ.



«Кроме того, обществу необходимо знать, кто зачислил средства, где они числятся, кто всем этим воспользуется и в конечном итоге, в какое действие это трансформируется. Действующее сегодня в Грузии законодательство гораздо легче американского — гораздо легче и в части ответственности, и исходя из круга лиц, на которых распространяется закон», — заявил Арчил Гордуладзе.





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