Махашвили: Невозможно одной рукой требовать уважения принципов ОБСЕ, а другой - не уважать заключение ОБСЕ

04.07.2025 17:15





«Невозможно одной рукой требовать уважения принципов ОБСЕ, а другой рукой не уважать заключение ОБСЕ, в котором четко написано, что выборы в Грузии состоялись, никаких вопросительных знаков нет, и, несмотря на определенные недостатки, выбор населения был свободно выражен», — заявил председатель парламентского комитета по вопросам европейской интеграции, член постоянной делегации Грузии в Парламентской ассамблее ОБСЕ Леван Махашвили.



По его словам, грузинская делегация плодотворно сотрудничала с Парламентской ассамблеей по включению важных для Грузии положений в декларацию, а также в различные сопутствующие резолюции.



«В эти дни, как на Парламентской ассамблее, так и ранее, в рабочем режиме, мы очень плодотворно и конструктивно сотрудничали с Ассамблеей, чтобы в декларацию и различные сопутствующие резолюции были включены важные для Грузии ноты — будь то уважение территориальной целостности Грузии, оккупированные регионы и очень сложной ситуации с правами человека там, российская оккупация.



Общественность увидела запись в отношении сирийских властей в результате личной, очень активной деятельности руководителя грузинской делегации об отзыве признания наших оккупированных территорий, а также вопросы торговых отношений, вопросы коридоров, вопросы, связанные с молодежью, энергетикой, региональным миром и т. д. Эти вопросы были включены как в декларацию, так и в сопровождающие ее резолюции в результате наших больших усилий», — заявил Махашвили.



По его словам, была очень активная антигрузинская деятельность Джо Уилсона и некоторых его сторонников, в результате которой появилось несколько коротких, но очень дискредитирующих статей в отношении Грузии.



Мы, Генеральный секретарь ОБСЕ и Глава швейцарской делегации, неоднократно заявляли, что подобные записи дискредитируют как ОБСЕ, так и ее миссию наблюдателей, подрывают их авторитет и подрывают доверие к ним. Невозможно одной рукой требовать уважения принципов ОБСЕ, а другой рукой не уважать заключение ОБСЕ, в котором четко написано, что выборы в Грузии состоялись, никаких вопросительных знаков нет, и, несмотря на определенные недостатки, выбор населения был свободно выражен. Общественность увидела призыв всех трех членов делегации о том, что мы согласны с отдельными записями, но в целом из-за этой красной линии мы не смогли поддержать итоговый документ», — заявил Леван Махашвили.







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