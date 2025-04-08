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В Тбилиси проходит «Марш солидарности со СМИ»
08.04.2025 21:36
В Тбилиси проходит «Марш солидарности со СМИ». Участники марша собрались возле филармонии, откуда пройдут до проспекта Руставели.
В своем заявлении они выражают солидарность с Мзией Амаглобели и осуждают акты насилия в отношении представителей СМИ. По словам участников марша, все должны знать, что СМИ в Грузии не будут заставлять молчать.
Участники марша несут плакаты с надписями: «Нет цензуре», «Боритесь, пока не поздно»; «Солидарность с Мзией Амаглобели»; «Свободу Мзии, свободу узникам совести»; «Свободу СМИ».
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