«Гахария - за Грузию» обратилась к Премьеру с депутатским запросом о поставках топлива в Абхазию

14.08.2026 12:54





Партия «Гахария - за Грузию» обращается к премьер-министру Ираклию Кобахидзе с депутатским запросом и требует от главы правительства предоставить информацию, по которой на территорию оккупированной Абхазии со стороны бизнес-субъектов был осуществлен ввоз топлива.



Как говорится в распространённом партией заявлении, они также требуют предоставить информацию о том, каким путем и с прохождением каких процедур осуществлялся ввоз топлива на территорию оккупированной Абхазии.



«Согласно вашему заявлению от 12 августа 2026 года, конкретные бизнес-субъекты ввезли нефтепродукты на территорию оккупированной Абхазии. Согласно пункту 1 статьи 6 Закона Грузии «Об оккупированных территориях», на оккупированных территориях запрещена любая экономическая (предпринимательская или непредпринимательская) деятельность, за исключением особых случаев, которые требуют специального согласия.



В соответствии со статьей 148 регламента парламента Грузии обращаемся к вам с запросом члена парламента с целью получения следующей информации:



а) копии согласия, определённого правовым актом правительства Грузии;



б) перечня бизнес субъектов, осуществивших поставку данного товара;



в) определённых законом Грузии «Об оккупированных территориях» конкретной цели и законного основания, в связи с которыми было дано указанное согласие;



г) количество поставленного товара, период поставки и конечное назначение товара;



д) по какому маршруту и с прохождением каких процедур указанный товар был завезён на оккупированную территорию Абхазии;



е) существует ли какое-либо обращение/просьба к правительству Грузии о поставке данного товара, в случае положительного ответа просим предоставить копию данного обращения», - говорится в информации.



Для справки, топливо на территорию оккупированной Абхазии ввезла ООО «Солидус». Как сообщил «Радио Свобода» владелец компании Георгий Арвеладзе, на оккупированную территорию через Ингурский мост было ввезено 300 тонн топлива.



«Если бы мы его не ввезли, 40 тысяч грузин с 20-литровыми канистрами начали бы переходить в Зугдиди. Поэтому и было решено, что лучше ввезти мне вместе с моими абхазскими друзьями», - заявил Георгий Арвеладзе «Радио Свобода».



Также 12 августа на брифинге, состоявшемся в администрации правительства, глава правительства Ираклий Кобахидзе заявил, что топливо попало на оккупированную территорию с соблюдением закона.





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